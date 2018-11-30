Между Южной Кореей и КНДР запустили первый за десятилетие поезд

Эксперты с обеих Корей на спецпоезде вместе проедут более 2600 километров

Из Южной в Северную Корею отправился первый за последнее десятилетие поезд. Решение о соединении железнодорожных путей на Корейском полуострове было принято лидерами стран на встрече в этом году.

Как сообщает DW, в течение 18-дневной поездки эксперты из обеих Корей вместе проедут более 2600 километров почти через всю Северную Корею. Осмотр состояния железнодорожных путей должен показать, какие работы необходимо провести для их модернизации.

Всего отправилось шесть вагонов из Южной Кореи, среди которых, в частности, цистерна с 55 тоннами дизельного топлива для обеспечения бесперебойного движения поезда, вагон-генератор, вагон с сидячими местами, спальный купейный вагон, вагон для проведения совещаний, а также вагон с водой для душевых кабин и прачечной.

До разделения Кореи в 1948 году Север с Югом соединяли две железнодорожные линии - одна на западе, другая - на востоке.

Восстановление западной линии между странами в 2007 году было одним из первых жестов примирения.

Руководство обеих стран предполагает, что к концу 2018 года состоится соединение железных дорог Юга и Севера. Сеул выделил около 57 миллионов долларов на программу ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры КНДР.