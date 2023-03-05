Между Польшей и Германией возник конфликт из-за поставок оружия Украине — Bloomberg 5 марта, 15:37 Президент Польши Анджей Дуда и канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Между властными верхушками Германии и Польши обострились споры из-за поставок западного оружия Украины. Этот конфликт рискует подорвать совместные усилия стран НАТО по поставкам военной помощи Киеву, пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что споры между Варшавой и Берлином из-за ракет, танков и запчастей для Украины вышли на новый уровень, даже после призывов президента Владимира Зеленского поспешить с поставками вооружения до начала весеннего контрнаступления ВСУ.



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По мнению издания, польские лидеры теперь не упускают возможности «нацелиться» на Берлин. Недавно обвинения были сосредоточены на затягивании Берлина с отправкой боевых танков на фронт, что вызвало угрозу поставить бронетехнику немецкого производства без одобрения политического руководства страны.

После того как канцлер Олаф Шольц дал «зеленый свет» на отправку самых современных танков Leopard в Украину — в чем Польша видит свою значительную заслугу — поляки заявили, что более старые модели Leopard, которые они обязались поставить Украине, будут иметь ограниченное использование без запасных частей немецкого производства.

«Главная ответственность лежит на Федеративной Республике Германия, главном производителе этих танков. Мы так долго призывали немецкую сторону присоединиться к танковой коалиции и поставить не только танки, но и запчасти», — заявил президент Польши Анджей Дуда на прошлой неделе.

Издание отмечает, что обострения споров проходят за несколько месяцев до выборов, которые, вероятно, состоятся в октябре, и могут стоить польской националистической партии Право и справедливость потери власти.

Лидер партии Ярослав Качиньский, самый влиятельный политик Польши, в прошлом году начал выдвигать Германию как главную мишень политической кампании, включая центральное требование, чтобы Германия выплатила 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время войны.

25 января Германия после долгих уговоров украинских властей и стран Европы одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. 24 февраля правительство Германии сообщило, что передаст на четыре танка Leopard больше, то есть — 18 единиц.

В свою очередь, 24 февраля премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна первой доставила в Украину четыре танка Leopard 2.