Мэй приняла участие в последнем мероприятии в качестве премьер-министра Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла участие в мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.
Об этом сообщает The Sun.
Премьер отправилась во Францию, где выступила с речью в честь солдат, которые сражались в Нормандии в период Второй мировой войны.
«Если бы можно было выбрать один день, который определил судьбу будущих поколений во Франции, Великобритании, Европе и в мире, этим днем стало бы 6 июня 1944 года», — сказала Мэй.
«Все, что мы можем сказать: спасибо вам!» — сказала она, обращаясь к ветеранам Второй мировой войны.
Также Мэй пообщалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, вместе они заложили первый камень в основание мемориала в честь британских солдат, погибших в день высадки в Нормандии.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.
Она уйдет с поста 7 июня.
Нового премьер-министра планируют избрать до 20 июля.