Мэй приняла участие в последнем мероприятии в качестве премьер-министра Великобритании Вчера, 21:08 Цей матеріал також доступний українською Bertrand Guay/Pool via REUTERS Тереза Мэй Bertrand Guay/Pool via REUTERS

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла участие в мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.

Об этом сообщает The Sun.

Премьер отправилась во Францию, где выступила с речью в честь солдат, которые сражались в Нормандии в период Второй мировой войны.

«Если бы можно было выбрать один день, который определил судьбу будущих поколений во Франции, Великобритании, Европе и в мире, этим днем стало бы 6 июня 1944 года», — сказала Мэй.

«Все, что мы можем сказать: спасибо вам!» — сказала она, обращаясь к ветеранам Второй мировой войны.

Также Мэй пообщалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, вместе они заложили первый камень в основание мемориала в честь британских солдат, погибших в день высадки в Нормандии.