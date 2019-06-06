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Мэй приняла участие в последнем мероприятии в качестве премьер-министра Великобритании

Вчера, 21:08
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Мэй приняла участие в последнем мероприятии в качестве премьер-министра Великобритании - фото

Bertrand Guay/Pool via REUTERS

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла участие в мероприятиях по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии.

Об этом сообщает The Sun.

Премьер отправилась во Францию, где выступила с речью в честь солдат, которые сражались в Нормандии в период Второй мировой войны.

«Если бы можно было выбрать один день, который определил судьбу будущих поколений во Франции, Великобритании, Европе и в мире, этим днем стало бы 6 июня 1944 года», — сказала Мэй.

«Все, что мы можем сказать: спасибо вам!» — сказала она, обращаясь к ветеранам Второй мировой войны.

Также Мэй пообщалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, вместе они заложили первый камень в основание мемориала в честь британских солдат, погибших в день высадки в Нормандии.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своем решении покинуть занимаемую должность.

Она уйдет с поста 7 июня.

Нового премьер-министра планируют избрать до 20 июля.

Теги:   Тереза Мэй Великобритания

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