Мэй не уйдет в отставку до визита Трампа — МИД
Вчера, 18:17
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Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что премьер-министр Тереза Мэй не уйдет в отставку в ближайшее время.
Об этом сообщает Sky News.
По словам главы ведомства, Мэй будет находиться на своем посту до момента визита в Великобританию президента США Дональда Трампа в понедельник, 3 июня.
«Тереза Мэй будет приветствовать его в качестве премьер-министра и это абсолютно справедливо», — сказал Хант.
Ранее, в СМИ появилась информация, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке.