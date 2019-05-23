Мэй не уйдет в отставку до визита Трампа — МИД Вчера, 18:17 180 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Hannah Mckay Тереза Мэй REUTERS/Hannah Mckay

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что премьер-министр Тереза Мэй не уйдет в отставку в ближайшее время.

Об этом сообщает Sky News.

По словам главы ведомства, Мэй будет находиться на своем посту до момента визита в Великобританию президента США Дональда Трампа в понедельник, 3 июня.

«Тереза Мэй будет приветствовать его в качестве премьер-министра и это абсолютно справедливо», — сказал Хант.

Ранее, в СМИ появилась информация, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке.