Фоззи
Уловка-22 — еще одна Вторая мировая
Светлана Ройз
О детях и взрослых. Почему мы живем жизнью своих родителей
Борис Херсонский
Как далеко зайдут амбиции Зеленского?
Зоя Казанжи
10 шагов Зеленского за первые два дня
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Мэй не уйдет в отставку до визита Трампа — МИД

Вчера, 18:17
180
Цей матеріал також доступний українською
Мэй не уйдет в отставку до визита Трампа — МИД - фото

REUTERS/Hannah Mckay

Тереза Мэй

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что премьер-министр Тереза Мэй не уйдет в отставку в ближайшее время.

Об этом сообщает Sky News.

По словам главы ведомства, Мэй будет находиться на своем посту до момента визита в Великобританию президента США Дональда Трампа в понедельник, 3 июня.

«Тереза Мэй будет приветствовать его в качестве премьер-министра и это абсолютно справедливо», — сказал Хант.

Ранее, в СМИ появилась информация, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке.

Теги:   Тереза Мэй Великобритания

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Футбол

Сегодня, 04:43

img
Федерации футбола Португалии и Люксембурга подали апелляции по делу Мораеса — СМИ
Политика

Вчера, 19:58

img
В АП рассказали, при каком условии Зеленский уволит Богдана
Экономика

Вчера, 09:01

img
Кабмин тайно утвердил решение об отделении ГТС по модели ownership unbundling

Выбор редакции

События

Вчера, 16:55

img
Всех на всех. Какие трудности возникли при подготовке обмена заложников между Украиной и боевиками
Люди

Вчера, 20:50

img
С войной модель кричащей роскоши уходит. Обед с Андреем Федоривым
События

Вчера, 21:08

img
Гарантии и ответственность. В Украине ужесточили требования для туроператоров — подробности

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться