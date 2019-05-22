Мэй может на следующей неделе подать в отставку — СМИ Вчера, 22:54 475 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dylan Martinez Тереза Мэй REUTERS/Dylan Martinez

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может в ближайшие дни объявить о своей отставке, сообщает The Daily Telegraph.

«Источники в кабинете министров предполагают, что Мэй может объявить о своем уходе на выступлении перед Даунинг-стрит в понедельник после, как ожидается, ужасных для консерваторов результатов на европейских выборах», — сообщает издание.

По словам одного из членов британского кабмина, было бы «лучше, если бы она ушла сейчас», другой источник заявил, что «все кончено».

Как сообщает издание, члены Консервативной партии придумали три отдельных плана, чтобы подтолкнуть премьера к отставке. Так, несколько членов кабмина планируют в среду, 29 мая попросить Мэй пересмотреть решение о вынесении на голосование нового варианта сделки по Brexit, что, по утверждению газеты, равносильно призыву уйти.

Кроме того, делегация членов кабинета министров, по данным газеты, сообщила, что они массово покинут правительство, если Мэй будет настаивать на голосовании.

Также члены влиятельного консервативного комитета 1922 намерены обсудить изменение партийных правил, которое позволит им в ближайшее время провести голосование о недоверии Мэй.

Верные премьеру политики советуют Мэй подать в отставку сейчас, чтобы уйти «с достоинством, а не быть унизительно изгнанной».

Напомним, что 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.