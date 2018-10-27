Мэттис: Убийство журналиста Хашкаджи угрожает стабильности во всем регионе

Убийство журналиста Джамаля Хашкаджи является угрозой стабильности во всем регионе, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, пишет AP.

"Из-за нашей коллективной заинтересованности в мире и неуклонного уважения верховенства прав человека убийство Джамаля Хашкаджи в дипломатическом учреждении должно сильно беспокоить нас всех", - сказал он.

При этом Мэттис не стал прямо обвинять Саудовскую Аравию в убийстве, не поддерживал призывы сократить объемы продаж оружия стране и ввести против нее санкции.

Глава Пентагона подчеркнул, что это событие будет иметь последствия для отношений США со своими союзниками.

"Провал любого государства в соблюдении международных норм и верховенства права подрывает региональную стабильность в то время, когда она нужна больше всего", - резюмировал он.

Ранее генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле было преднамеренным.

Журналист Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

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В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

Хашкаджи работал главным редактором саудовской газеты Al-Watan, а также возглавлял основанный в Бахрейне телеканал Al-Arab. Журналист известен своими критическими публикациями о власти Саудовской Аравии, в 2017-м переехал в США. Хашкаджи писал критические статьи для газеты The Washington Post о ситуации в Саудовской Аравии.