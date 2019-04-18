Метро закрыто, школы эвакуированы: на Тайване произошло мощное землетрясение Сегодня, 11:12 242 Цей матеріал також доступний українською Brett_Hondow/pixabay.com Информация о жертвах в результате землетрясения пока не поступала Brett_Hondow/pixabay.com

В тайваньском городе Хуалянь произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла.

Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 18 километров.

Из-за землетрясения пришлось остановить движение метро в столице Тайбэй, а школы были эвакуированы.

Никаких сообщений о серьезных повреждениях или жертвах не поступало.

Также был создан центр реагирования на стихийные бедствия после землетрясения.