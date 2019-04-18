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Метро закрыто, школы эвакуированы: на Тайване произошло мощное землетрясение

Сегодня, 11:12
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Метро закрыто, школы эвакуированы: на Тайване произошло мощное землетрясение - фото

Brett_Hondow/pixabay.com

Информация о жертвах в результате землетрясения пока не поступала

В тайваньском городе Хуалянь произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла. 

Об этом сообщает Reuters.

Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 18 километров.

Из-за землетрясения пришлось остановить движение метро в столице Тайбэй, а школы были эвакуированы.

Никаких сообщений о серьезных повреждениях или жертвах не поступало.

Также был создан центр реагирования на стихийные бедствия после землетрясения.

Теги:   Эвакуация Школы Тайвань Землетрясение

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