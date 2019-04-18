Метро закрыто, школы эвакуированы: на Тайване произошло мощное землетрясение
Сегодня, 11:12
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В тайваньском городе Хуалянь произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 балла.
Об этом сообщает Reuters.
Эпицентр подземных толчков был зафиксирован на глубине 18 километров.
Из-за землетрясения пришлось остановить движение метро в столице Тайбэй, а школы были эвакуированы.
Никаких сообщений о серьезных повреждениях или жертвах не поступало.
Также был создан центр реагирования на стихийные бедствия после землетрясения.