Метро Тбилиси возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов

В среду, 6 июня, метро грузинской столицы Тбилиси возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов.
Как сообщает Rustavi2, такое решение было принято после ночных консультаций между сотрудниками метрополитена и властью.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал протестующим, что решит вопрос о повышении зарплаты сотрудникам метро. В то же время, точные сроки решения проблемы он не назвал.
Напомним, машинисты метро Тбилиси устроили забастовку, требуя повышения зарплаты на 45%.
Каладзе призвал машинистов метро немедленно вернуться на рабочие места. Он также отметил, что власти не намерены поднимать зарплаты машинистам.
Мэр Тбилиси также напомнил, что суд запретил машинистам метро бастовать в рабочее время.
Забастовка привела к транспортному коллапсу в грузинской столице.
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