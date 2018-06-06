06 июня 2018, среда

Метро Тбилиси возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов

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Забастовка машинистов метро в Тбилиси спровоцировала транспортный коллапс

Забастовка машинистов метро в Тбилиси спровоцировала транспортный коллапс

В среду, 6 июня, метро грузинской столицы Тбилиси возобновило работу после трехдневной забастовки машинистов.

Как сообщает Rustavi2, такое решение было принято после ночных консультаций между сотрудниками метрополитена и властью.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе пообещал протестующим, что решит вопрос о повышении зарплаты сотрудникам метро. В то же время, точные сроки решения проблемы он не назвал.

Напомним, машинисты метро Тбилиси устроили забастовку, требуя повышения зарплаты на 45%.

Каладзе призвал машинистов метро немедленно вернуться на рабочие места. Он также отметил, что власти не намерены поднимать зарплаты машинистам.

Мэр Тбилиси также напомнил, что суд запретил машинистам метро бастовать в рабочее время.

Забастовка привела к транспортному коллапсу в грузинской столице.

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