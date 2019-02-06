Местные СМИ сообщили о последствиях землетрясения в Азербайджане
Сегодня, 01:03
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В результате землетрясения магнитудой 5,3 в азербайджанском городе Шамах трое человек получили ранения.
Повреждения также получили частные дома в городе, передает местное информационное агентство Report.
Последствия землетрясения в Азербайджане
5 февраля 2019 года в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,3
Напомним, вечером 5 февраля в Азербайджане произошло землетрясение.
Эпицентр толчков располагался в 26 километрах в северо-востоку от города Баскал.