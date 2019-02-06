Местные СМИ сообщили о последствиях землетрясения в Азербайджане Сегодня, 01:03 256 Цей матеріал також доступний українською Report Report

В результате землетрясения магнитудой 5,3 в азербайджанском городе Шамах трое человек получили ранения.

Повреждения также получили частные дома в городе, передает местное информационное агентство Report.

Последствия землетрясения в Азербайджане 5 февраля 2019 года в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Напомним, вечером 5 февраля в Азербайджане произошло землетрясение.

Эпицентр толчков располагался в 26 километрах в северо-востоку от города Баскал.

