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Местные СМИ сообщили о последствиях землетрясения в Азербайджане

Сегодня, 01:03
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Report

В результате землетрясения магнитудой 5,3 в азербайджанском городе Шамах трое человек получили ранения.

Повреждения также получили частные дома в городе, передает местное информационное агентство Report.

Последствия землетрясения в Азербайджане

5 февраля 2019 года в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Report

Напомним, вечером 5 февраля в Азербайджане произошло землетрясение.

Эпицентр толчков располагался в 26 километрах в северо-востоку от города Баскал.

Теги:   Землетрясение Азербайджан

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