"Гнусная клевета": Туск резко высказался о польском законе относительно запрета "бандеровской идеологии"

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Дональд Туск выступил против нового закона об Институте национальной памяти

Дональд Туск выступил против нового закона об Институте национальной памяти

Президент Европейского совета и бывший польский премьер-министр Дональд Туск выступил против нового закона об Институте национальной памяти, принятого накануне в Польше.

 Об этом Туск написал у себя в Twitter.

"Каждый, кто распространяет ложную  формулировку о "польских лагерях смерти" вредит интересам и доброму имени Польши. Авторы законопроекта раскрутили эту гнусную клевету на весь мир", - отметил он.

Напомним, 1 февраля в Польше приняли закон об Институте национальной памяти, который значительно расширяет полномочия учреждения в деле расследования "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Этот закон предусматривает штрафы и сроки до трех лет лишения свободы за публичные высказывания о причастности поляков к Холокосту в годы Второй мировой войны. В частности, речь идет об использовании формулировки "польские лагеря смерти".

Кроме того, вводятся штрафы и тюремные сроки за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. Эта норма касается Волынской резни, которую Варшава ранее признала геноцидом.

Израиль выступил категорически против принятого в Польше закона. Как написал у себя в Twitter пресс-секретарь израильского МИД Эммануэль Нагшон, Израиль с абсолютной серьезностью рассматривает любые попытки оспорить историческую правду.

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