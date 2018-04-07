Меркель заявила, что потрясена событиями в Мюнстере

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что инцидент в Мюнстере, в результате которого погибли четыре человека, произвел на нее "ужасающие впечатление".

Меркель поблагодарила сотрудников экстренных служб и отметила, что сейчас наиболее важным является выяснить мотивы водителя, совершившего наезд на людей, и оказание помощи пострадавшим, передает Интерфакс-Украина.

"Я глубоко потрясена ужасным происшествием в Мюнстере", - заявила Меркель.

Напомним, в субботу, 7 апреля, в немецком городе Мюнствер в толпу людей врезался грузовик.

В результате наезда около 20 человек получили ранения, шесть пострадавших находятся в критическом состоянии.

Также, четыре человека погибли - включая водителя грузовика.