Представитель Меркель прокомментировала состояние здоровья канцлера
Официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что у канцлера Ангелы Меркель нет никаких проблем со здоровьем.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активна и здорова», — сказала Фиц.
Меркель в настоящее время принимает участие в проходящем в Японии саммите G20.
Ранее главе правительства Германии Ангеле Меркель неожиданно стало плохо на официальном мероприятии.
Напомним, что подобное произошло с Меркель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.