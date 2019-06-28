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Представитель Меркель прокомментировала состояние здоровья канцлера

Вчера, 14:45
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REUTERS/Kevin Lamarque

Ангела Меркель

Официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц заявила, что у канцлера Ангелы Меркель нет никаких проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Фотографии и видео из Осаки показывают, что канцлер активна и здорова», — сказала Фиц.

Меркель в настоящее время принимает участие в проходящем в Японии саммите G20.

Ранее главе правительства Германии Ангеле Меркель неожиданно стало плохо на официальном мероприятии.

Напомним, что подобное произошло с Меркель во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским.

Теги:   Здоровье Германия Ангела Меркель

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