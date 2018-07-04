Меркель рассказала, сколько времени беженцы будут находиться в транзитных центрах

Лица, которые намерены получить статус беженцев в Германии, должны находиться в транзитных центрах, созданных на австрийской границе, не более 2 суток.

Такой план обнародовала канцлер ФРГ Ангела Меркель в эфире телеканала ARD, передает Укринформ.

"Там следует находиться 48 часов, так говорит Основной закон", - сказала глава правительства.

По истечению этого срока искатели убежища должны быть переведены в "нормальные" условия: либо отправлены в ту страну ЕС, в которую они уже подали прошение о предоставлении им убежища (с некоторыми странами, включая Грецию и Италию, Меркель договорилась об экстрадиции), или в приюты для беженцев в Германии. В противном случае эта процедура, задумка с "транзитными центрами", по ее словам, невозможно.

Пребывание в центрах в течение двух суток не будет считаться формальным пребыванием на территории ФРГ.

Напомним, что Меркель и глава МИД Германии Хорст Зеехофер договорились о миграционном вопросе поздно вечером 2 июля.

Ранее Зеехофер последовательно не соглашался с позицией канцлера в отношении беженцев и настаивал на внедрении пограничного контроля в Германии для того, чтобы мигранты, которые попросили убежища в других странах ЕС, не смогли попасть на немецкую территорию.

Это спровоцировало правительственный кризис, поскольку в случае отставки Зеехофера, де-факто распадалась немецкая правительственная коалиция.