09 октября 2018, вторник

Меркель предостерегла от ненависти и зависти к беженцам

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Меркель призывает не ненавидеть и не завидовать мигрантам

Меркель призывает не ненавидеть и не завидовать мигрантам

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает не ненавидеть и не завидовать мигрантам, которые прибывают в страну.

Об этом она сказала во время встречи с общественностью в городе Трир на западе Германии, сообщает DW.

"Люди, которые сюда прибывают, не обеспечиваются лучше тех, кто здесь уже живет. И мы никому ничего не урезали", - отметила Меркель.

Также Меркель предостерегла Европу от роста национализма и призвала европейские государства к защите общих ценностей. А в вопросе миграции, по ее словам, Европа должна выходы из собственных интересов.

"Речь идет о том, что мы и в дальнейшем четко показывать наше гуманное лицо", - сказала Меркель.

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