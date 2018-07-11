11 июля 2018, среда

Меркель позитивно оценила работу Мэй по Brexit

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Меркель считает, что предложения Терезы Мэй помогли продвинуться в вопросе Brexit

Меркель считает, что предложения Терезы Мэй помогли продвинуться в вопросе Brexit

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что работа премьер-министра Великобритании Терезы Мэй помогла продвинуться в вопросе выхода страны из состава Евросоюза.

Она отметила, что предложения Мэй помогли двум сторонам "продвинуться на шаг вперед", передает Reuters.

"Когда Британия предлагает белую книгу, это шаг вперед, и мы... сформируем позицию и дадим совместный ответ. Но хорошо, что у нас уже есть предложения. Это то, что я могу сказать, не вдаваясь в подробности", - заявила Меркель.

Напомним, 7 июля был подписан план создания свободной торговой зоны между Британией и ЕС, которая будет касаться промышленной и сельскохозяйственной продукции. Среди некоторых сторонников более жесткого Brexit, план премьер-министра Мэй вызвал негодование из-за того, что, по их мнению, такая стратегия оставляет страну в прежней зависимости от Евросоюза. 9 июля глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Также свою должность оставил глава министерства по вопросам Brexit Девид Дэвис.

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