Меркель прокомментировала прорыв в создании большой коалиции

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала прорыв в переговорах по созданию большой коалиции, который был достигнут блоком ХДС/ХСС и СДПГ в пятницу, 12 января.

Как сообщает DW, во время совместной пресс-конференции с лидерами ХСС Хорстом Зеехофером и СДПГ Мартином Шульцем, канцлер выразила надежду на формирование успешного правительства. Также стороны подтвердили данные СМИ об успешности переговоров о создании коалиции.

В свою очередь Шульц заявил, что переговорщики достигли "выдающихся результатов".

В распоряжении СМИ оказалась копия текста предварительного соглашения. Согласно документу, участники переговоров договорились ограничить количество беженцев, прибывающих в страну до 200 000 в год.

Также стороны договорились ограничить одной тысячей человек в месяц количество тех, кто может воссоединиться со своей семьей, представители которой получили убежище в Германии.

В приоритете и теснее сотрудничество с Францией для усиления еврозоны. Переговорщики согласились создать "специальный бюджетный фонд" для экономической стабилизации еврозоны, поддержки "социальной конвергенции" и структурных реформ. Политики отметили, что это могло бы стать основой для будущего "инвестиционного бюджета" европейских стран с единой валютой.

Еще одной договоренностью стал отказ от повышения налогов для граждан.

По итогам выборов 2017 года положение Меркель пошатнулось, так как союз ХДС/ХСС утратил поддержку большинства своих избирателей и был вынужден начать коалиционные переговоры со Свободной демократической партией и партией Зеленых. СДПГ тогда отказалась вступать в новую большую коалицию с ХДС/ХСС.

В понедельник, 27 ноября, ХДС Меркель согласилась на большую коалицию с Социал-демократической партией ради завершения политического кризиса, который начался после провала переговоров с Свободными демократами и Зелеными. Социал-демократы также пошли навстречу консерваторам и согласились начать переговоры о формировании новой "большой коалиции".

В случае с последующим затягиванием формирования коалиции Германии грозят новые парламентские выборы.