Израиль впервые экспортирует танки Merkava. Как война РФ подтолкнула страну к историческому шагу и может ли Украина получить эти уникальные машины 19 июня, 12:49 Сюжет NV Премиум Одна из моделей танка Merkava Mk 3 (Фото:MANTAK (Merkava Tank Office) Michael Mass, Yad la-Shiryon Museum)

Израиль готов экспортировать сотни своих танков Merkava — впервые с тех пор, как начал производить эти уникальные боевые машины в 1970-х годах и довел их до современных совершенных образцов. Среди вероятных покупателей есть и страны Европы — может ли быть среди них Украина?

NV рассказывает, что это за танки, могут ли они оказаться в Украине и почему экспорт Merkava — это еще одно беспрецедентное последствие российской войны в международном оборонном сотрудничестве.

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Израиль впервые согласился продать танки за границу: что известно и почему это уникальный прецедент

15 июня агентство Reuters сообщило, что Израиль готовится продать свои танки Merkava двум странам, по крайней мере одна из которых находится в Европе. По данным израильского издания Ynet, речь идет о продаже сотен танков — более 200 единиц — которые ранее уже были в использовании израильской армии, однако признаны пригодными для продажи. Сделка близка к окончательному согласованию и, как ожидается, будет завершена в течение примерно трех месяцев, уточняет Ynet. Сумма контракта составит несколько десятков миллионов долларов.

Яир Кулас, руководитель экспортного управления Минобороны Израиля (директорат международного оборонного сотрудничества, SIBAT), в интервью газете Calcalist подтвердил, что сейчас Израиль ведет «расширенные переговоры» о продаже танков с двумя государствами. «Мне запрещено их называть, но одно находится на европейском континенте», — отметил Кулас.

Он также отметил «рекордный спрос» на израильскую продукцию, который частично объясняется тем, что страны хотят пополнить свои арсеналы после того, как предоставили Украине вооружение для войны с Россией. Поэтому сейчас Израиль готов экспортировать излишки своих систем, которые ранее никогда не продавал за границу, включая танки Merkava предыдущего поколения, заявил чиновник израильского Минобороны.

Кулас дал понять, что Израиль готов поставить вооружение достаточно быстро. «Мир гонится за системами [вооружений], а производственные процессы требуют времени, но не у всех есть время ждать», — намекнул Яир Кулас.

