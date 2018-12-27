Мэрия Парижа решила не отменять новогодние празднования несмотря на протесты “желтых жилетов”
Мэрия Парижа решила не отменять традиционные новогодние празднования на Елисейских полях, несмотря на угрозы новой акции "желтых жилетов", сообщает Figaro.
В новогоднюю ночь в Париже пройдет "звуковое и световое шоу" и фейерверк.
В Facebook группах "желтых жилетов" анонсировали новый сбор на Елисейских полях именно в новогоднюю ночь. Однако, там сказано, что цель сбора - "мирно и празднично продолжать борьбу".
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Напомним, что во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.
Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.
Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.
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