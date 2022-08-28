Mercedes-Benz продаст свой завод в Московской области

28 августа, 03:37
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Производство автомобилей Mercedes (Фото:ukrainaelectro/Twitter)

Производство автомобилей Mercedes (Фото:ukrainaelectro/Twitter)

Известный немецкий производитель автомобилей и аксессуаров Mercedes-Benz продаст свой завод в Московской области.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание Коммерсантъ.

Одним из покупателей может стать российский дилер компании Автодом. Данный завод занимался сборкой авто.

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Если российская компания купит предприятие, то не сможет собирать на нем автомобили немецкой компании. Для этого необходимы поставки запчастей, которые остановлены.

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Предприятие начало работу в 2019 году, но вложения еще не окупились, поэтому Mercedes-Benz может сохранить возможность обратного выкупа.

Mercedes-Benz — вторая по популярности марка премиальных автомобилей в РФ (первая — BMW). По итогам 2021 года, компания продала в России 43 тыс. машин. Поставки автомобилей в РФ были прекращены из-за санкций.

https://www.youtube.com/watch?v=g5JOVTg3l58
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Автомобиль Mercedes Mercedes-Benz

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