Mercedes-Benz продаст свой завод в Московской области 28 августа, 03:37 Производство автомобилей Mercedes (Фото:ukrainaelectro/Twitter)

Известный немецкий производитель автомобилей и аксессуаров Mercedes-Benz продаст свой завод в Московской области.



Об этом сообщает российское пропагандистское издание Коммерсантъ.

Одним из покупателей может стать российский дилер компании Автодом. Данный завод занимался сборкой авто.

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Если российская компания купит предприятие, то не сможет собирать на нем автомобили немецкой компании. Для этого необходимы поставки запчастей, которые остановлены.

Предприятие начало работу в 2019 году, но вложения еще не окупились, поэтому Mercedes-Benz может сохранить возможность обратного выкупа.

Mercedes-Benz — вторая по популярности марка премиальных автомобилей в РФ (первая — BMW). По итогам 2021 года, компания продала в России 43 тыс. машин. Поставки автомобилей в РФ были прекращены из-за санкций.



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