Мерц обвинил Путина в гибридной войне против Германии и рассказал об остром споре с Орбаном

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что диктатор России Владимир Путин ведет против Германии гибридную войну , а сама Россия является врагом европейского политического строя. Он также рассказал о недавнем споре с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом он сказал 6 октября в эфире ток-шоу Pinar Atalay, пишет DW.



По словам Мерца, Путин осуществляет информационные атаки против Германии, а война против Украины является частью его более широкой стратегии, направленной против всей Европы.

«[Путин] стремится перевернуть политический порядок Европы с ног на голову. Именно поэтому мы поддерживаем Украину», — подчеркнул канцлер, добавив, что защита демократии и свободы в Европе отвечает интересам Германии.

Мерц также подтвердил, что правительство осознает угрозу, связанную с увеличением количества инцидентов с дронами в Германии и других странах ЕС. Он подчеркнул, что Путин пытается запугать европейцев, однако Берлин не позволит этого.

«Мы не позволим себя запугать и будем эффективно защищаться от этой угрозы. Россия является по меньшей мере жестким противником и врагом нашего политического порядка», — отметил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли он лично говорить с Путиным, Мерц признал, что размышлял над такой возможностью, однако, по его мнению, сейчас любые попытки диалога только приводят к новым нападениям России на Украину.

Отдельно Мерц рассказал об остром споре с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который произошел на прошлой неделе в Копенгагене.

По его словам, Орбан упрекнул Германию в «нежелании вести переговоры», на что Мерц ответил, что в прошлом году, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, Орбан ездил в Киев и Москву. «И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти», — добавил немецкий канцлер.

Во время неформальной встречи лидеров ЕС в Дании канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за блокирование ключевых обсуждений, пишет Bloomberg. Спор возник во время дискуссии о стратегии защиты ЕС от России и поддержке Украины.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, в частности электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

5 октября Мерц заявлял, что, по его мнению, за многими беспилотниками, замеченными над Германией, вероятно, стоит Россия. В частности за теми, которые сорвали десятки рейсов и задержали более 10 000 пассажиров в аэропорту Мюнхена.