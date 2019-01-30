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Мэр Риги прокомментировал обыски антикоррупционеров в его кабинете: Моя совесть чиста

Сегодня, 16:37
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Nils Ušakovs - Нил Ушаков/Facebook

Нил Ушаков

Мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал обыски, которые были проведены в его кабинете антикоррупционными службами.

Ушаков подтвердил журналистам, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провело обыск у него в офисе и дома. Однако какую-либо вину он отрицает и с поста председателя Рижской думы не уйдет.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на агентство LETA.

"Могу положа руку на сердце говорить, что моя совесть чиста", - заявил он и добавил, что никакой статус ему не был присвоен.

От дальнейших комментариев мэр отказался, поскольку подписал документ о неразглашении информации. 

По данным СМИ, обыски могут быть связаны с коррупционным скандалом в муниципальном предприятии Rīgas Satiksme. В связи с этим делом в Рижской думе проходил обыск 11 декабря.

Оппозиция заявила, что начнет собирать подписи за отставку Ушакова, который занимает должность мэра с 2009 года.

Ушаков возглавляет популярную среди русскоязычного населения Латвии  партию Согласие. Его политсила получила на парламентских выборах наибольшее количество мандатов, однако, конкуренты Согласия создали коалицию без ее депутатов.

Теги:   Нил Ушаков Латвия Рига

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