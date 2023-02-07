Мэр Парижа выступила против допуска россиян на Олимпиаду, которая пройдет в городе 7 февраля, 17:29 Идальго не хочет, чтобы на Олимпиаде были россияне (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что выступает против участия на Олимпиаде 2024 россиян под нейтральным флагом.



Об этом сообщает Politico.

Еще в прошлом месяце Идальго говорила, что «спортсмены не должны быть лишены возможности участвовать в соревнованиях».

«Пока идет эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно идти парадом, будто ничего не происходит, чтобы делегация прибыла в Париж, а на Украину сыплются бомбы», — заявила Идальго.

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Мэр Парижа отметила, что выступит публично против, если Международный олимпийский комитет допустит россиян к участию в соревнованиях.

Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.



27 января президент МОК Томас Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».



Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.