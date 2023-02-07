Мэр Парижа выступила против допуска россиян на Олимпиаду, которая пройдет в городе
Идальго не хочет, чтобы на Олимпиаде были россияне (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что выступает против участия на Олимпиаде 2024 россиян под нейтральным флагом.
Об этом сообщает Politico.
Еще в прошлом месяце Идальго говорила, что «спортсмены не должны быть лишены возможности участвовать в соревнованиях».
«Пока идет эта война, эта российская агрессия против Украины, невозможно идти парадом, будто ничего не происходит, чтобы делегация прибыла в Париж, а на Украину сыплются бомбы», — заявила Идальго.
Мэр Парижа отметила, что выступит публично против, если Международный олимпийский комитет допустит россиян к участию в соревнованиях.
Ранее в МОК заявили, что готовы допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям при определенных условиях, в частности, если они будут выступать под нейтральным флагом.
27 января президент МОК Томас Бах заявил, что хочет «объединить всех спортсменов со всего мира», в том числе российских, на следующих Олимпийских играх, пишет Der Spiegel. По его словам, исключать спортсменов из соревнований «на основании их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии».
Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт не исключил, что Украина будет бойкотировать Олимпиаду, если к ней допустят российских и белорусских спортсменов.