Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать общественный транспорт бесплатным

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мэр отметила, что общественный транспорт играет важную роль в развитии Парижа

Мэр отметила, что общественный транспорт играет важную роль в развитии Парижа

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет к 2020 году сделать в городе систему бесплатного общественного транспорта.

Она отметила, что транспорт может стать бесплатным как для жителей города, так и для гостей столицы Франции, передает Echo.

"Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место", - заявила Идальго.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах начались испытания автономных транспортных средств для пассажирских перевозок.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове