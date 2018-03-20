Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать общественный транспорт бесплатным

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет к 2020 году сделать в городе систему бесплатного общественного транспорта.
Она отметила, что транспорт может стать бесплатным как для жителей города, так и для гостей столицы Франции, передает Echo.
"Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место", - заявила Идальго.
Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах начались испытания автономных транспортных средств для пассажирских перевозок.
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