Мэр Парижа пообещала к 2020 году сделать общественный транспорт бесплатным

Мэр отметила, что общественный транспорт играет важную роль в развитии Парижа

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что хочет к 2020 году сделать в городе систему бесплатного общественного транспорта.

Она отметила, что транспорт может стать бесплатным как для жителей города, так и для гостей столицы Франции, передает Echo.

"Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место", - заявила Идальго.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах начались испытания автономных транспортных средств для пассажирских перевозок.