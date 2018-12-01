Мэр Осло рассказала, как сделала город мировой столицей электромобилей

Еврокомиссия избрала норвежский город Осло зеленой столицей Европы в 2019 году – в качестве примера внедрения лучших экологических практик.

В интервью журналу Новое Время мэр Осло Марианна Борген рассказала, как городу удалось добиться такого статуса.

В частности, Борген напомнила, что столица Норвегии является также и "мировой столицей электромобилей". По ее словам, этому способствовало взаимодействие властей на национальном и муниципальном уровнях.

"Если вы живете в Осло и приобретаете электромобиль, то платите меньший налог на покупку. Вы получаете право пользоваться полосой для общественного транспорта на дорогах. У нас в городе для электромобилей бесплатная парковка", - привела примеры 67-летняя Борген, которая посетила Киев для участия в Международном саммите мэров.

Видеопрезентация Осло как зеленой столицы Европы - 2019:

Она также отметила, что даже сейчас в Осло транспорт остается главной причиной выбросов углерода (на его долю приходится 61% выбросов), - а значит, городу необходимо уменьшать количество автомобилей на дорогах.

"Мы запустили пункты оплаты, которые берут деньги с автомобилистов за пересечение городской черты. Мы убрали множество паркомест, чтобы передвигаться по городу на автомобиле стало неудобно. Конечно, это непопулярная мера, но мы пытаемся донести до горожан, что так им же будет лучше, - рассказала мэр Осло. - Даже те же самые электромобили у нас в меньшем приоритете, чем пешеходы, велосипедисты и общественный транспорт".

При этом более 90% средств, собираемых пунктами оплаты за право въехать и выехать из города, идут в городской бюджет. "Мы используем эти деньги на развитие общественного транспорта," - пояснила Марианна Борген.

Отметим, Осло намерен сократить выбросы углерода к 2030 году до нуля, уменьшив их максимально, а остаток покрыв соответствующими квотами.

Читайте полную версию этого интервью в свежем номере журнала Новое Время - №44 от 29 декабря 2018 года.