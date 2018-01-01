Мэр Осло дала совет киевским властям: "Дайте заработать частным компаниям" Вчера, 20:46 311 Цей матеріал також доступний українською Мэр Осло призывает мировые столицы перенимать опыт друг друга Фото Наталья Кравчук / НВ

Мэр Осло Марианна Борген посоветовала киевским городским властям привлечь частные компании для модернизации столичных коммунальных служб. Об этом она рассказала в интервью журналу Новое Время в ходе своего визита в Киев – 67-летняя Борген посетила украинскую столицу для участия в Международном саммите мэров.

В ответ на просьбу журналиста НВ дать совет властям Киева относительно путей улучшения коммунальных сервисов, учитывая давно устаревшую инфраструктуру, Борген сказала: "Решать проблему сектора коммунальных услуг необходимо при участии частных компаний. Дайте им возможность инвестировать в это и зарабатывать. Поверьте, вы только выиграете от этого".

Она также убеждена, что в современных условиях городам необходимо перенимать опыт друг друга.

"В городах живет все больше и больше людей. Сегодня половина мирового населения проживает в городах, а к 2050-му эта цифра вырастет до 60%. Мы не должны воспринимать развитие городов как процесс конкуренции. Нам нужно научиться находить общие решения проблем, учиться друг у друга", - считает городской голова Осло.

Борген, член Социалистической партии Норвегии, победила на выборах мэра Осло в 2015 году. До этого она работала в офисе норвежского омбудсмена по правам детей и была представителем Осло в парламенте.

Читайте полную версию этого интервью в свежем номере журнала Новое Время - №44 от 29 ноября 2018 года.