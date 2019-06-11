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Мэр Нью-Йорк прокомментировал крушение вертолета на Манхэттене

Сегодня, 00:15
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Мэр Нью-Йорк прокомментировал крушение вертолета на Манхэттене - фото

REUTERS/Brendan McDermid

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что крушение вертолета, который врезался в небоскреб на Манхэттене нельзя рассматривать как теракт.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Нет признаков того, что крушение вертолета в Манхэттене было террористическим актом», — заявил де Блазио.

Ситуацию также прокомментировал президент США Дональд Трамп.

«Меня проинформировали о крушении вертолета в Нью-Йорке. Феноменальная работа наших сил быстрого реагирования, которые работают на месте событий. Спасибо вам за вашу круглосуточную работу. Наша администрация готова помочь всем необходимым», — заявил Трамп.

Напомним, в Нью-Йорке вертолет врезался в здание в центре Манхэттена. Пилот погиб.

Теги:   США Вертолет Билл де Блазио Манхэттен Нью-Йорк

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