Мэр Нью-Йорк прокомментировал крушение вертолета на Манхэттене Сегодня, 00:15 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Brendan McDermid Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио REUTERS/Brendan McDermid

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что крушение вертолета, который врезался в небоскреб на Манхэттене нельзя рассматривать как теракт.

Об этом сообщает The Washington Post.

«Нет признаков того, что крушение вертолета в Манхэттене было террористическим актом», — заявил де Блазио.

Ситуацию также прокомментировал президент США Дональд Трамп.

«Меня проинформировали о крушении вертолета в Нью-Йорке. Феноменальная работа наших сил быстрого реагирования, которые работают на месте событий. Спасибо вам за вашу круглосуточную работу. Наша администрация готова помочь всем необходимым», — заявил Трамп.

Напомним, в Нью-Йорке вертолет врезался в здание в центре Манхэттена. Пилот погиб.