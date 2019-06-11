Мэр Нью-Йорк прокомментировал крушение вертолета на Манхэттене
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что крушение вертолета, который врезался в небоскреб на Манхэттене нельзя рассматривать как теракт.
Об этом сообщает The Washington Post.
«Нет признаков того, что крушение вертолета в Манхэттене было террористическим актом», — заявил де Блазио.
Ситуацию также прокомментировал президент США Дональд Трамп.
«Меня проинформировали о крушении вертолета в Нью-Йорке. Феноменальная работа наших сил быстрого реагирования, которые работают на месте событий. Спасибо вам за вашу круглосуточную работу. Наша администрация готова помочь всем необходимым», — заявил Трамп.
Напомним, в Нью-Йорке вертолет врезался в здание в центре Манхэттена. Пилот погиб.