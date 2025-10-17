Немецкая полиция задержала мэра баварского города Нойбиберг близ Мюнхена Мартина Парделлера, которого подозревают в хранении кокаина. Об этом сообщает Spiegel в пятницу, 17 октября.

По данным полиции, проверку провели утром 11 октября на центральном вокзале Мюнхена. Правоохранители остановили нескольких посетителей ночного клуба Palais. У 37-летнего жителя района Мюнхена обнаружили небольшое количество белого порошка — позже эксперты подтвердили, что это был незаконный наркотик.

Мужчина, которого позже идентифицировали как мэра Нойбиберга от Христианско-социального союза (ХСС), отказался добровольно отдать контейнер с порошком. Полицейские применили силу, повалили его на землю и доставили в участок. Впоследствии на него составили протокол о нарушении Закона о наркотиках и отпустили. Речь идет о 0,2 грамма кокаина.

Парделлер пока остается под презумпцией невиновности — прокуратура еще не начала официального расследования.

Инцидент произошел в неудачный момент для ХСС, которая традиционно известна своей жесткой антинаркотической позицией. Ее лидер, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, последовательно выступает даже против легализации марихуаны, добавляет Spiegel.

Сам Парделлер заявил, что не хочет «запятнать» процесс выдвижения кандидатов на местных выборах, запланированных в Баварии на март 2026 года. По его словам, он попросил партийную ячейку отложить принятие решения по его кандидатуре.

«Я выступаю за абсолютную прозрачность и буду информировать общественность о ходе расследования», — заявил Парделлер.