Мэр Нью-Йорка пообещал взыскать с Трампа скрытые от налогов доходы

Ранее СМИ сообщили, что Трамп мог уклоняться от налогов

Комментируя статью издание The New York Times, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что намерен взыскать с президента США Дональда Трампа все налоги, которые тот мог не доплатить в прошлом.

Мэр считает, что преступление такого рода не имеет срока давности, передает Bloomberg.

"Нью-Йорк намерен компенсировать любую сумму, которую Дональд Трамп задолжал жителям города. Точка", - заявил де Блазио.

Ранее издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп уклонялся от налогов во время получения наследства отца, который умер в 1999 году.

По данным журналистов, Трамп заработал не менее 413 миллионов долларов в сегодняшних ценах путем уклонения от налогов, "включая случаи прямого мошенничества".