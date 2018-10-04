Мэр Нью-Йорка пообещал взыскать с Трампа скрытые от налогов доходы

Комментируя статью издание The New York Times, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что намерен взыскать с президента США Дональда Трампа все налоги, которые тот мог не доплатить в прошлом.
Мэр считает, что преступление такого рода не имеет срока давности, передает Bloomberg.
"Нью-Йорк намерен компенсировать любую сумму, которую Дональд Трамп задолжал жителям города. Точка", - заявил де Блазио.
Ранее издание The New York Times сообщило, что президент США Дональд Трамп уклонялся от налогов во время получения наследства отца, который умер в 1999 году.
По данным журналистов, Трамп заработал не менее 413 миллионов долларов в сегодняшних ценах путем уклонения от налогов, "включая случаи прямого мошенничества".
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