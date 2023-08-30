Мэр немецкого города Фрайберг ездил на бал в Санкт-Петербург. Хвалил Россию и молчал о войне 30 августа, 11:00 Свен Крюгер (Фото:Sven Krüger/Facebook)

В Германии мэр города Фрайберг Свен Крюгер ездил в Россию на Петровский бал. Там он восхвалял страну-агрессора, не упомянув о развязанной против Украины полномасштабной войне, сообщает Zeit.



Мероприятие состоялось в Санкт-Петербурге 25 августа. Его организаторы заявили, что хотят возродить «русский культурный код» старых царских времен.

Как пишет издание, Крюгер выступил на балу с речью, в которой высказался в пользу «хорошего сотрудничества» между Берлином и Москвой. Среди прочего, он заявил, что остается «оптимистом» и поэтому еще в прошлом году начал учить русский язык. Также, по мнению чиновника, Россия и Германия «преодолеют тяжелые времена и найдут способ, как снова жить вместе в будущем».

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Он рассказал Zeit, что на бал его пригласил организатор Ханс-Йоахим Фрай, у которого давние тесные связи с Россией и диктатором Владимиром Путиным. Весной глава Кремля наградил его медалью, после чего Фрай заявил, что «на стороне России».

Политики из Фрайберга раскритиковали поездку мэра. В частности, лидер парламентской фракции ХДС Стив Иттерсаген заявил, что «удивлен, а выходить на сцену в России и вмешиваться в международные дела для городского головы неприемлемо».

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Свен Крюгер занимает должность мэра Фрайберга (Саксония), где живет около 40 тысяч человек, с 2015 года. Долгое время он был членом Социал-демократической партии Германии, но в 2018-м покинул ее из-за недовольства политикой коалиции.

