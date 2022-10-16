«Орбан стал на сторону проигравших». Мэр Будапешта раскритиковал правительство за договоренности с Путиным 16 октября, 00:16 Мэр Будапешта недоволен правительство Орбана (Фото:REUTERS/Go Nakamur)

Мэр Будапешта Гергей Корачонь обрушился с критикой на правительство Венгрии и Виктора Орбана, которые хотят убедить страну в пользе покупки газа в РФ.

Он отметил, что правительство Виктора Орбана ставит страну на сторону проигравших и вредит экономике Венгрии.

«Дешевый российский газ — это огромная афера. Зато очень дорогой российский газ! То, что случалось много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на сторону, которая проиграла. То, что оно не может отличить агрессора от жертвы, является не только — хотя этого было бы достаточно — морально неоправданным, но и экономически вредным. Потому что дешевый российский газ — это ложь», — заявил мэр.

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Он отметил, что договоренности Орбана с диктатором Путиным вредят стране и не приносят пользы венграм.

«Из этого сейчас видно, что Путин дает газ Венгрии по очень высокой цене, а наши повышенные коммунальные платежи только обогащают Путина. Фактически, скидка на коммунальные услуги была срезана по долгосрочному контракту на закупку газа, заключенному летом прошлого года, который не имеет никакого отношения ни к войне, ни к санкциям, которые ни в коем случае не касаются торговли газом. Поэтому мы ничего не получаем за безответственную политику, которую проводит правительство. Мы должны выйти из тени Путина, мы должны перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, мы должны выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости», — заявил Корачонь.

