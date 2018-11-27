Ментально россияне готовы умереть за "Русь-матушку и нефть-батюшку" - Аркадий Бабченко

Ментально россияне находятся в состоянии войны и готовы в ней погибать, сообщил соведущий программы Справа двох Аркадий Бабченко, комментируя таран буксира ВМС Украины кораблем России вблизи Керченского пролива.

"Меня поразило видео, где российское плавсредство идет на таран. И меня поразило поведение капитана вот этого плавсредства, когда он находится в состоянии практически полной истерики, и вот это здоровое "корыто" идет на таран этого буксира, у которого в 80 раз, что ли, меньше водоизмещение, а человек говорит так, как будто он идет на смерть", - сказал Бабченко в эфире Радио НВ.

Читайте также: Бабченко о "допросе" ФСБ украинских моряков: Ради сохранения жизни и свободы пусть говорят все, что от них требуют

Подобные действия российского моряка он охарактеризовал "готовностью умереть за Русь-матушку и нефть-батюшку".

"Ментально они там [в России, - Ред.] уже находятся в состоянии войны. В головах переключение уже произошло. [...] По-моему, у них тумблер "мир-война" уже переключен на войну", - отметил Бабченко.

Полная запись эфира с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским:

Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Военное положение: полный текст документа