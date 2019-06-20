Менее чем за сутки: Трамп собрал почти $25 миллионов пожертвований на свое переизбрание президентом Сегодня, 10:00 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlo Allegri Сторонники Трампа перечислили почти 25 миллионов долларов пожертвований REUTERS/Carlo Allegri

Президент США Дональд Трамп собрал $24,8 миллионов пожертвований в первый день своей избирательной кампании.

Об этом у себя в Twitter сообщила председатель Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел.



«Уровню энтузиазма в отношении президента нет равных и нет подобного», — написала она.

Накануне Трамп официально заявил, что вступает в президентскую гонку и будет участвовать в выборах в ноябре 2020 года.

Кроме Трампа, на пост президента США от Республиканской партии претендует лишь экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Уэлд. По мнению экспертов, у 73-летнего политика нет существенных шансов на победу.

При этом среди членов Демократической партии более 20 политиков уже объявили об участии в президентской гонке, среди которых в частности, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, бывший вице-президент США Джо Байден и действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.