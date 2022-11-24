В США менеджер Walmart застрелил шесть сотрудников и покончил с собой 24 ноября, 03:38 Среди погибших один несовершеннолетний, 16-летний парень (Фото:REUTERS/Jay Paul)

Менеджер магазина Walmart Inc в американском штате Вирджиния открыл огонь по сотрудникам в комнате отдыха. Погибли шесть человек, после чего он застрелился.

Об этом сообщает Reuters.



31-летний Андре Бинг из Чесапика, штат Вирджиния, начал стрелять по работникам, собравшимся поздно вечером перед своей ночной сменой, сообщили двое работников, находившихся в комнате отдыха.

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Андре Бинг, подозреваемый в убийстве сотрудников в магазине Walmart / Фото: Chesapeake Police Department/Handout via REUTERS

Среди погибших один несовершеннолетний, 16-летний парень. По меньшей мере четыре человека ранены. Всего в магазине находились около 50 человек.

Власти заявили, что устанавливают возможные мотивы содеянного.

Фото: REUTERS/Jay Paul

Несколько коллег Бинг рассказали CNN, что в прошлом он демонстрировал странное, а иногда и угрожающее поведение. Согласно интервью CNN, он также делал параноидальные комментарии, выражая беспокойство, что правительство следит за ним.