Менеджер ресторана в Париже выпроводил двух украинок, прославляя Путина — видео

20 октября, 03:53
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Менеджер ресторана в Париже прославлял Путина (Фото:twitter.com/KogutyakV)

Менеджер ресторана в Париже прославлял Путина (Фото:twitter.com/KogutyakV)

В Париже менеджер одного из ресторанов выпроводил двух украинок из заведения со словами Вива Путин (Пусть живет Путин). Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse.

Соответствующее видео опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.

Мужчина, который выпроводил женщин за дверь, подчеркнул, что он француз. Он несколько раз повторил Вива Путин и после этого аплодировал сам себе.

Видео дня

https://twitter.com/KogutyakV/status/1582694835265236993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1582694835265236993%7Ctwgr%5E2017f9a052b50529f156bbdb689682d3732174fa%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Fsvit%2Fviva-putin-menedzher-restoranu-v-parizhi-proslavlyav-prezidenta-rf-ale-shvidko-viznav-svoyu-pomilku-video-2183713.html

После этого в Google-отзывах заведения резко снизился рейтинг до отметки 2,7. Ресторан получил более 78 000 негативных отзывов, большинство из которых было написано в тот же вечер.

А вскоре по настоятельной просьбе другого посетителя менеджер этого ресторана извинился за свое поведение, признал, что президент России ему безразличен и сказал известную фразу Путин х*йло.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Франция Париж Война в Украине Война России против Украины

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