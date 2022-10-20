Менеджер ресторана в Париже выпроводил двух украинок, прославляя Путина — видео 20 октября, 03:53 Менеджер ресторана в Париже прославлял Путина (Фото:twitter.com/KogutyakV)

В Париже менеджер одного из ресторанов выпроводил двух украинок из заведения со словами Вива Путин (Пусть живет Путин). Инцидент произошел в ресторане Le Cosy Montparnasse.

Соответствующее видео опубликовал вице-президент Союза украинцев во Франции Владимир Когутяк.



Мужчина, который выпроводил женщин за дверь, подчеркнул, что он француз. Он несколько раз повторил Вива Путин и после этого аплодировал сам себе.

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После этого в Google-отзывах заведения резко снизился рейтинг до отметки 2,7. Ресторан получил более 78 000 негативных отзывов, большинство из которых было написано в тот же вечер.

А вскоре по настоятельной просьбе другого посетителя менеджер этого ресторана извинился за свое поведение, признал, что президент России ему безразличен и сказал известную фразу Путин х*йло.