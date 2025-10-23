Жуткие детали, которые мы узнали из посмертных мемуаров Вирджинии Джуффре — BBC 23 октября, 23:51 Вирджиния Джуффре покончила с собой весной 2025 года (Фото: Getty Images)

Значительная часть истории Вирджинии Джуффре уже была известна, но в ее опубликованных посмертно мемуарах то, с чем ей пришлось столкнуться, описано с жуткой детальностью, пишет обозреватель BBC по вопросам культуры Нур Нанджи.

За два дні до офіційного виходу книги ВВС отримала її примірник.

У мемуарах розкриваються подробиці зустрічей Джуффре з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном та його колишньою подругою Ґіслен Максвелл, а також більш детальна інформація щодо її звинувачень на адресу принца Ендрю, які той завжди заперечував.

Ось що ми дізналися з цієї книги обсягом 367 сторінок.

Фото: AFP via Getty Images

Звинувачення щодо принца Ендрю та оргія

У мемуарах Джуффре стверджує, що тричі займалася сексом із принцом Ендрю.

Втретє, за її словами, це сталося на приватному острові, що належав Епштейну. Джуффре назвала те, що відбувалося, «оргією».

«Епштейн, Енді, приблизно вісім інших молодих дівчат, і я займалися сексом разом, — каже вона. — Всі інші дівчата, мабуть, були молодші за 18 років і не розмовляли англійською. Епштейн сміявся з того, що вони не могли по-справжньому спілкуватися, казав, що з такими дівчатами найлегше ладнати».

Пізніше вона згадує, як бачила фотографію Епштейна, що гуляє Центральним парком Нью-Йорка з принцом Ендрю, опубліковану в 2011 році в газетах по всьому світу.

«Я, звичайно, була обурена, побачивши двох своїх ґвалтівників, які разом гуляють парком, — пише вона. — Але найбільше мене здивувало, що член королівської родини виявився настільки дурним, що з’явився на публіці з Епштейном».

Знамените фото принца Ендрю та Епштейна у Нью-Йорку, 2011 рік / Фото: News Syndication

Принц Ендрю, який у 2022 році досягнув фінансової угоди з Джуффре, неодноразово заперечував будь-які правопорушення.

У 2019 році він сказав в інтерв'ю ВВС, що не пам’ятає зустріч із Джуффре, і що у них «ніколи не було жодних сексуальних контактів».

«Епштейн сказав мені, що в мене був викидень»

Джуффре пише, що після цієї нібито «оргії» вона була «не у кращій формі». У неї були нерегулярні кровотечі та болі в животі.

Вона стверджує, що Епштейн відвіз її до лікарні, де, як вона пам’ятає, її відвели до кабінету для огляду. Однак вона не пам’ятає, що сталося далі, через знеболювальні препарати, які вплинули на її пам’ять.

Незабаром після цього, як вона пише, одна з інших дівчат у будинку Епштейна припустила, що шрам біля пупка може означати, що їй зробили операцію через позаматкову вагітність.

«Але Епштейн сказав мені, що я мала викидень, а це зовсім інше, — каже Джуффре. — Епштейн ніколи не користувався презервативами. Як і чоловіки, яким він і Максвел продавали мене».

Спогади про те, як Епштейн « катував» Джуффре

Головними фігурантами гучної справи були покійний Епштейн та його колишня подруга Максвелл, яка зараз відбуває 20-річний термін за звинуваченням у сексуальній експлуатації.

Джуффре каже, що навіть через багато років спогади про те, що Епштейн піддав її «катуванням», мучали її. Вона боялася, що може «померти як сексуальна рабиня» від рук Епштейна та його оточення.

У мемуарах є шокуючі описи садомазохістського сексу.

Вона каже, що в Епштейна з часом з’явився до цього інтерес і він почав «експериментувати з батогами, зв’язуванням та іншими інструментами тортур».

«Сеанс за сеансом він втілював у життя різні фантазії, в яких я була жертвою», — пише вона.

Джуффре стверджує, що ланцюги та інші пристрої, які він використовував, «завдавали такого болю, що я молилася, щоб знепритомніти». Але вона додає: «Коли це ставалося, я приходила до тями і мені діставалося знову».

Джуффре також докладно описує фізичні наслідки таких знущань: темні кола під очима та ребра, що проступають під шкірою.

Замість того, щоб запропонувати їй допомогу, Епштейн був обурений її зовнішнім виглядом, каже вона.

«Ти вже не та дівчина, якою була раніше, холодно сказав Епштейн. — Тобі треба привести себе до ладу», — пише вона в книзі.

Роль Гіслейн Максвелл

Джуффре докладно розповідає про те, як вона вперше зустріла Гіслейн Максвелл, і як вона познайомила її з Епштейном.

Вона каже, що Максвелл з’явилася в спа-салоні в Mar-a-Lago, де Джуффре працювала ще підлітком.

«Їй, схоже, за тридцять, і її британський акцент нагадує мені Мері Поппінс», — згадує Джуффре.

Вона каже, що Максвелл запропонувала їй прийти на співбесіду на посаду масажистки.

Джуффре стверджує, що коли вона прибула до будинку, її відвели до кімнати, де Епштейн лежав повністю оголеним на масажному столі. «Просто роби те, що роблю я», — сказала їй Максвелл.

За словами Джуффре, вона почала робити Епштейну масаж, потім Максвелл роздяглася сама, зняла з неї одяг, і вони з Епштейном здійснили над нею сексуальне насильство.

«Розчарування було нестерпним. Я звинувачувала себе. «Невже секс — це все, що будь-хто будь-коли захоче від мене?», — пише вона.

Пізніше вона описує, як Максвелл познайомила її з принцом Ендрю у березні 2001 року.

Вона пише, що Максвелл розбудила її і сказала, що це буде «особливий день» — що вона, «як Попелюшка», зустріне «красивого принца».

Далі Джуффре пише, що навіть через десятиліття вона пам’ятає, як сильно боялася і Епштейна, і Максвелл.

Розчарування смертю Епштейна

Ще одна тема, яка проходить через усю книгу, — це прагнення Джуффре до справедливості.

Епштейна засудили у Флориді у 2008 році за залучення до проституції особи віком менш як 18 років. Він помер у 2019 році, очікуючи суду за звинуваченням у сексуальній експлуатації.

Джуффре описує своє розчарування його смертю. «Справедливість не мала так працювати», — каже вона.

Щодо принца Ендрю, вона згадує, як стояла біля входу до зали суду і говорила журналістам: «Він точно знає, що він наробив… і я сподіваюся, що він зізнається в цьому».

Пізніше вона пише, що сподівається, що Ендрю, який завжди заперечував свою причетність до насильства, буде «притягнутий до відповідальності».

Мабуть, найсильніші слова Джуффре залишила наприкінці книги.

«У моїй уяві я бачу дівчину, яка просить допомоги і легко її знаходить, — пише Джуффре. — Я уявляю собі жінку, яка, змирившись із болем свого дитинства, відчуває, що в її силах вжити заходів проти тих, хто завдав їй болю. Якщо ця книга хоча б на сантиметр наблизить нас до такої реальності, якщо вона допоможе хоч одній людині, я досягла своєї мети».

У квітні 2025 року Вірджинія Джуффре скоїла самогубство у віці 41 року.