Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах Пообещай мне, Америка заявил, что члены команды Дональда Трампа просили его подписать письмо, которое позволило бы им вести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным до официального вступления Трампа в должность президента.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, Байден заявил в своей книге, что отказал команде Трампа, «не желая предоставлять им полную свободу действий для того, что могло бы стать фактически капитуляцией за счет Украины».

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В новых мемуарах Байдена рассказывается о четырех годах его пребывания в Белом доме: о законодательной программе и мерах реагирования на пандемию COVID-19, внешнеполитических решениях касательно Афганистана, Украины и Израиля, а также о «судьбоносном решении» баллотироваться на выборах 2024 года — и, в конечном счете, сняться с гонки.

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Книга 46-го президента США выйдет во вторник, 17 ноября.

В мае 2025 года у 82-летнего экс-президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы с метастазами в кости. Несмотря на серьезность заболевания, медики отметили, что опухоль чувствительна к гормональной терапии, а сам экс-президент сообщил, что начал принимать лекарства.

Осенью стало известно, что Байден проходит курс лучевой и гормональной терапии, а также перенес операцию по методу Моса для удаления раковых клеток кожи.

В августе 2026 года сын экс-президента Хантер Байден сообщил, что рак у его отца распространился на кости и другие части тела.

В 2023 году у Джо Байдена удалили опухоль на груди, которая оказалась базальноклеточной карциномой — наиболее распространенным типом рака кожи. Тогда врач Байдена заявил, что «вся раковая ткань была успешно удалена».

Контакты Трампа с Путиным

Газета The Washington Post сообщила в 2024 году, что Трамп беседовал с Путиным 7 ноября — после победы на выборах, состоявшихся 5 ноября. По данным издания, во время телефонного разговора будущий президент США посоветовал российскому диктатору воздержаться от эскалации войны в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. Сам Трамп отказался отвечать на вопрос о том, говорил ли он с российским диктатором после своей победы на выборах.

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Трамп заявил NBC, что после выборов общался примерно с 70 мировыми лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского, к этому разговору также присоединился предприниматель Илон Маск. WP пишет, что два человека, знакомых с ситуацией, сообщили, что правительство Украины было проинформировано о звонке Путина и не возражало против проведения этого разговора. Источники издания отметили, что украинские чиновники уже «давно понимали», что Трамп будет сотрудничать с Путиным в вопросе дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины.