Мемориал опубликовал видео поджога неизвестными в масках своего офиса в российской Назрани

На фоне задержания в Чечне главы местного отделения Мемориала Оюба Титиева по обвинению в "хранении наркотиков", неизвестные подожгли офис правозащитной организации в Назрани.

При этом видео поджога было снято камерами наружного наблюдения.

На обнародованных кадрах видно, как к зданию подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин в балаклавах.

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После этого один из них забрался по приставной лестнице на уровень второго этажа и забросил в окно бутылку с зажигательной смесью, после чего улицу осветила вспышка пламени.

Отметим, что сотрудники Мемориала регулярно сталкиваются с давлением из-за своей правозащитной деятельности в России.

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Последним таким случаем стало задержание чеченскими силовиками Оюба Титиева, которому подбросили в автомобиль пакет с марихуаной.

"Хотя наша работа в Ингушетии никак не была связана с чеченской тематикой, мы, безусловно, связываем это нападение (на офис в Назрани) с фабрикацией уголовного дела против Оюба Титиева и выдавливанием Мемориала из Чечни", - заявил Новой газете руководитель правозащитников Олег Орлов.