Мелони заявила, что Италия в ближайшие дни анонсирует передачу Украине ЗРК SAMP-T

10 февраля, 20:55
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Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Джорджия Мелони (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что в ближайшие дни будет анонсирована передача Украине комплекса SAMP-T.

Об этом сообщает ANSA.

"Абсолютно, мы давно работаем совместно с Парижем над очень важным для Украины вопросом… Думаю, мы быстро продвигаемся и в ближайшие дни сможем анонсировать это конкретно", - заявила Мелони.

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Ранее сообщалось, что Франция и Италия подписали контракт на покупку до 700 ракет для зенитно ракетных комплексов SAMP-T.

В конце декабря президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, по итогам которых сообщил о договоренностях по передаче Украине систем ПВО. Уже в январе стало известно, что Рим и Париж завершают подготовку к отправке комплексов SAMP-T.

https://www.youtube.com/watch?v=IWBhJ-vF76E
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Италия Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО Война в Украине Война России против Украины ПВО Украины Джорджия Мелони SAMP-T ЗРК SAMP/T

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