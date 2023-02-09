Премьер-министр Италии обиделась, что Шольц и Макрон не пригласили ее на ужин с Зеленским 9 февраля, 22:21 Джорджия Мелони и Владимир Зеленский (Фото:Palazzo Chigi Press Office/Handout via REUTERS)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони обиделась, что ее не пригласили на общий ужин президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского и канцлера Германии Олафа Шольца.

«Я считаю, что наша сила — в общности и единстве… но бывают случаи, когда преимущество внутреннему общественному мнению может нанести вред делу, и мне кажется, что это один из таких случаев», — заявила Мелони.

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В то же время она отметила, что Италия продолжит поддерживать Украину и выразила уверенность, что помощь украинцам — «лучший путь к миру».

Комментируя инцидент, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Италия не являлась участницей переговоров Нормандской четверки.

"Как вы знаете, Германия и Франция в течение восьми лет отыгрывали особую роль в украинском вопросе", - заявил Макрон.

8 февраля Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьером Риши Сунаком и выступил в британском парламенте.

Затем он уехал в Париж, там украинский президент встретился с Макроном и Шольцем. Зеленский заявил, что Украина нуждается в западном оружии для того, чтобы закончить войну, начатую РФ. Помощь от партнеров необходима как можно быстрее.