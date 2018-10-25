Меланья Трамп решительно осудила насилие после инцидента с отправкой посылок со взрывчаткой в США

Меланья Трамп осудила насилие после инцидента с отправкой бомб по почте

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья выступила с заявлением, в котором "решительно осудила всех, кто выбрал насилие". Ее заявление прозвучало после инцидента с отправкой бомб по почте ряду американских политиков в отставке и в офис телекомпании CNN в Нью-Йорке, передает Daily Mail.

"Я хочу поговорить о сегодняшних новостях и попытках нападений на президента Клинтона, президента Обаму, их семей, государственных должностных лиц, отдельных лиц и организаций. Мы не можем терпеть этих трусливых нападений, и я решительно осуждаю всех, кто выбирает насилие", - сказала она, выступая в Вашингтоне на заседании по противодействию эпидемии потребления наркотических веществ.

Первая леди поблагодарила Секретную службу за прекращение нападений и призвала "людей по всей стране выбирать доброту в отношении ненависти".

"Я благодарна Секретной службе, а также федеральным и местным правоохранительным органам за все, что они делают ежедневно, чтобы держать нас в безопасности и побуждать людей по всей стране выбирать доброту в отношении ненависти", - сказала Меланья.

Напомним, что неизвестный отправил бывшему президенту США Бараку Обаме пакет со взрывчаткой. Такие же посылки были присланы экс-госсекретарю Хиллари Клинтони миллиардеру Джорджу Соросу.

Из-за подозрительной посылки эвакуировали здание Тайм-Уорнер-Центра в Нью-Йорке, где расположен офис телеканала CNN.

Президент США Дональд Трамп после массовой рассылки по почте пакетов со взрывными устройствами призвал американский народ к объединению.