Мелания Трамп отсудила возмещение у The Telegraph за неправдивую информацию Сегодня, 16:01 460 Цей матеріал також доступний українською EPA Telegraph извинился перед Трамп EPA

Британская газета The Telegraph извинилась и выплатила ущерб первой леди США Мелании Трамп после публикации статьи с неправдивыми фактами о женщине.

Об этом сообщает Associated Press.



Газета сообщила, что она "безоговорочно" приносит извинения миссис Трамп и ее семье за ​​любое смущение, вызванное публикацией.

"В знак нашего сожаления мы согласились выплатить миссис Трамп существенный ущерб, а также ее судебные траты", - сказали в The Telegraph, при этом не раскрыв сумму выплаты.

Издание, в частности, извинилось за ложную характеристику личности отца Мелании Трамп, неправдивое сообщение о причинах, по которым она ушла из архитектурных курсах, а также за информацию, что ее карьера модели была неудачной, прежде чем она встретила Дональда Трампа.

"Мы признаем, что миссис Трамп была успешной профессиональной моделью до того, как она познакомилась со своим мужем и получила работу модели без его помощи", - отмечает газета.

Как сообщает AP, это не первый случай, когда Мелания Трамп выигрывает спор у британской прессы. В 2017 она выиграла дело у Daily Mail.