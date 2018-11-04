04 ноября 2018, воскресенье

Мелания Трамп раскритиковала СМИ за нападки на президента США

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Мелания Трамп считает, что СМИ несправедливы к ее мужу

Мелания Трамп считает, что СМИ несправедливы к ее мужу

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что некоторые американские СМИ виновны в дискредитации президента США Дональда Трампа.

Об этом передает NBC News.

"Демократы и оппозиционные СМИ делают все, что они могут, чтобы дискредитировать Дональда с ложными обвинениями", - заявила Мелания Трамп.

Она считает, что жители США должны на промежуточных выборах в Конгресс показать, что "демократы и часть СМИ" ошибаются, и показать поддержку президента Дональда Трампа.

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