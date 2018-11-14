Мелания Трамп потребовала уволить заместительницу советника по национальной безопасности

Заместитель советника по национальной безопасности Мира Рикардел

Первая леди США Мелания Трамп обратилась к администрации Белого дома с требованием уволить заместителя советника по национальной безопасности Миру Рикардел.

Об этом передает Reuters.

"Позиция администрации первой леди заключается в том, что она больше не заслуживает работать в Белом доме", - заявила представитель Мелании Трамп.

По данным журналистов, причиной увольнения стал конфликт между Меланией Трамп и Мирой Рикардел.

Читайте также: