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Мексиканский наркобарон Эль Чапо признан виновным по всем пунктам обвинения

Вчера, 22:24
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EPA

Хоакин Гусман - лидер мексиканского наркокартеля Синалоа

Суд в Нью-Йорке признал мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) виновным по всем пунктам обвинения.

Как сообщает CNN, главаря мексиканского наркокартеля Синалоа признали виновным по десяти пунктам обвинения, включая участие в преступной деятельности, заговор с целью отмывания доходов, полученных от продажи наркотиков, контрабанда кокаина, героина, марихуаны и других наркотиков, а также применение огнестрельного оружия.

Жюри присяжных заседало около 34 часов в течение шести дней. 61-летнему наркобарону грозит пожизненный срок лишения свободы без возможности условно-досрочного освобождения. Его приговор будет озвучен до 25 июня.

В течение многих лет Хоакин Гусман был одним из самых разыскиваемых преступников мира. В 1980-е годы Коротышка основал наркокартель Синалоа, на который приходилась четверть всего наркотрафика в США, идущего через Мексику. В 2013 году Комиссия Чикаго по уголовным преступлениям назвала его "врагом общества номер один".

Впервые Гусман был арестован в Гватемале в 1993 году, а в 2001 году он сбежал из особо охраняемой тюрьмы Пуэнте-Гранде. 13 лет он находился на свободе.

В январе 2016 года его арестовали в Мексике. Накануне инаугурации президента США Дональда Трампа в 2017 году его экстрадировали в США.

По версии обвинения, Гусман организовал контрабанду около 155 тыс. кг кокаина на территорию США за период с 1990 по 2005 год. В частности, по тоннелям, проложенным под мексиканско-американской границей. Его личное состояние в 2011 году оценивалось в 1 млрд долларов.

Теги:   Наркоторговец Наркоторговля Мексика США

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