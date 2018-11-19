Мексиканский город на границе с США охватили протесты из-за караванов мигрантов

Мигранты пытаются попасть в США через Мексику

Сотни жителей мексиканского города Тихуана вышли на акции протеста против караванов мигрантов, которые пытаются попасть в США через Мексику.

Как сообщает ВВС, в городе царят антимигрантские настроения. Протестующие призывают беженцев покинуть Тихуану и отправиться на юг Калифорнии.

Вместе с тем отмечается, что не все жители выступают против мигрантов.

Менее многочисленная демонстрация прошла с лозунгами поддержки нелегалов. Люди говорят, что мигранты пытаются спастись от преследований, насилия и бедности в своих странах.

14 ноября первая группа каравана мигрантов численностью 360 человек достигла мексиканского города Тихуана, что на границе с американским штатом Калифорния.

9 ноября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о запрете предоставления убежища мигрантам, которые нелегально въезжают в страну.

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