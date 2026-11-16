Мексиканский наркобарон, осужденный за убийство американского федерального агента, умер в больнице в возрасте 80 лет

16 ноября, 15:23
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Мигель Анхель Феликс Гальярдо в апреле 1989 года (Фото: US Federal Government via Wikimedia)

Мигель Анхель Феликс Гальярдо в апреле 1989 года (Фото: US Federal Government via Wikimedia)

Основатель одного из первых в Мексике крупных наркокартелей  Мигель Анхель Феликс Гальярдо, осужденный за убийство агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США, умер в больнице в возрасте 80 лет.

Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, 16 ноября.

Два дня назад Феликса Гальярдо перевели в частную больницу в городе Гвадалахара (штат Халиско, Мексика). Однако у него развилась полиорганная недостаточность, и он умер 15 ноября около 14:00.

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Феликс Гальярдо был арестован в 1989 году и приговорен к 40 годам тюрьмы по обвинениям в торговле наркотиками и оружием, связанным с картелем Гвадалахара.

Уже во время заключения ему были предъявлены отдельные обвинения в похищении и убийстве агента американского DEA Энрике (Кики) Камарены и мексиканского пилота Альфредо Завала Авелара в 1985 году.

В 2017 году федеральный суд признал Феликса Гальярдо виновным по этому делу и приговорил его еще к 37 годам лишения свободы.

Времена восхождения Феликса Гальярдо пришлись на 1970-е годы. Он создал картель в столице штата Халиско Гвадалахаре и стал первым, кто начал массово перевозить кокаин в США и заключил союз с колумбийскими наркобаронами, в том числе с картелем Медельин Пабло Эскобара.

В последние годы жизни у Феликса Гальярдо имел были серьезные проблемы со здоровьем, он был слеп на один глаз, практически глух и не мог самостоятельно ходить.

Диего Луна в роли Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо, кадр из сериала Нарко: Мексика (Фото: via IMDb )
Диего Луна в роли Мигеля Анхеля Феликса Гальярдо, кадр из сериала Нарко: Мексика / Фото: via IMDb

Роль Феликса Гальярдо в сериале Netflix 2018 года Нарко: Мексика сыграл мексиканский актер Диего Луна.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   США Мексика Наркобарон Наркокартели

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