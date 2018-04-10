Мексика заявила о тотальном пересмотре отношений с США

Мексика решила пересмотреть все формы взаимоотношений с США, включая сотрудничество в сфере борьбы с наркокартелями.

Соответствующее распоряжение министрам отдал президент Мексики Энрико Пенья Ньето, пишет Голос Америки.

По словам главы мексиканского внешнеполитического ведомства Луиса Видегарая, пересматриваться будет все – от пограничной безопасности и иммиграции до торговли и борьбы с наркокартелями.

Процесс займет несколько недель. После этого лидер Мексики примет решения, основанные на "очень печально известных общественности различиях, которые имеются с Соединенными Штатами".

В Мехико также заявили, что такое решение связано с отношением к стране президента США Дональда Трампа.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Хелен Агирре Ферре заявила, что администрация США приветствует пересмотр сотрудничества и "продолжит делать то же по отношению к Мексике".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен привлечь американскую армию к защите южной границы страны с Мексикой, пока не будет построена пограничная стена. Власти Мексики потребовали от США официальных объяснений.

Американский лидер также пригрозил властям Мексики, что его страна выйдет из соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если те не предпримут мер, чтобы остановить наркотрафик и нелегальную миграцию.