Мэй: Сирия при поддержке РФ пытается скрыть следы химатаки в Думе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сирия при поддержке российских военных пытается скрыть факт применения химического оружия в Думе в Восточной Гуте.

Об этом она заявила 16 апреля во время выступления перед британским парламентом.

BREAKING: British Prime Minister May: Syria, supported by Russians, trying to conceal facts of Douma chemical attack. — The Associated Press (@AP) 16 апреля 2018 г.

По словам британского премьера, факт химического нападения - неоспорим. Она сообщила со ссылкой на разведданные, что вертолеты сирийских правительственных войск были над регионом во время атаки, сообщает Independent.

"Ни одна другая группировка не смогла бы совершить это нападение. У оппозиции и Исламского государства просто нет возможностей для такой атаки", - сказала Мэй.

Она добавила, что Организация по запрещению химического оружия не в состоянии выяснить, кто стоит за химатакой, так как Россия блокирует их въезд в Думу.

Напомним, что британская делегация сообщила, что инспекторы ОЗХО до сих пор не получили доступ в город Дума. В МИД России объяснили, что эксперты ОЗХО не могут въехать в Думу из-за последствий ракетных ударов США, Франции и Британии.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в подконтрольном повстанцам городе Дума в Восточной Гуте в пригороде Дамаска погибли по меньшей мере 70 человек. Еще более 500 человек пострадали.

В ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точечные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции присоединились Франция и Великобритания.