Мэй: Сирия при поддержке РФ пытается скрыть следы химатаки в Думе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сирия при поддержке российских военных пытается скрыть факт применения химического оружия в Думе в Восточной Гуте.

Об этом она заявила 16 апреля во время выступления перед британским парламентом.

BREAKING: British Prime Minister May: Syria, supported by Russians, trying to conceal facts of Douma chemical attack.