Мэй: Сейчас неподходящее время для нового референдума о независимости Шотландии

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Тереза Мэй

Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что сейчас неподходящее время для нового референдума по независимости Шотландии, рассказал представитель главы правительства, передает Reuters.

"Сейчас не время для нового раскалывающего (общество) референдума по независимости, нет в нем и потребности", - передал представитель слова Мэй.

Ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о том, что хочет вновь поднять вопрос о независимости страны от Великобритании.

Напомним, шотландский парламент отказался поддерживать законопроект Великобритании по выходу из состава Евросоюза.

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