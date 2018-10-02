Мэй ответила своему министру, который сравнил Евросоюз и СССР

Тереза Мэй заявила, что ЕС не похож на Советский Союз

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала заявления главы МИД страны о том, что Евросоюз превращается в "тюрьму", подобно СССР, который запрещал своим гражданам выезжать.

По словам Мэй, Евросоюз не похож на СССР, сообщает Reuters.

"Когда я сижу за столом переговоров в Европейском Союзе, там есть страны, которые ранее были частью Советского Союза, они сейчас являются демократическими странами, и я могу сказать, что эти две организации не являются одинаковыми", - отметила она.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, комментируя позицию Евросоюза относительно Brexit, заявил, что лидеры ЕС "отвернулись от идеалов европейской мечты".

"ЕС был создан для того, чтобы защищать свободу. Это Советский Союз никому не давал его покинуть. Урок истории совершенно ясен: если вы превратите ЕС из клуба в тюрьму, то стремление покинуть ее не уменьшится, а будет лишь расти, и мы не будем единственным узником, который захочет бежать из плена", - сказал Хант.

В свою очередь в Еврокомиссии отметили, что "министрам иностранных дел, полезно иногда открывать учебник по истории".

21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик.

ЕС отказывается принимать британские предложения, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем.